Neues Jugendzentrum ersetzt Container in Bochum-Werne

Zwei Jahrzehnte lang dienten mit Graffiti verschönerte Container als Freizeitzentrum für Kinder und Jugendliche in Werne. Diese sind nun einer modernen Stahlbeton-Holz-Konstruktion über zwei Etagen gewichen, die sich die Stadt 4,1 Millionen Euro kosten ließ. Die Bauzeit betrug zwei Jahre. Nur der beibehaltene Name erinnert noch an alte Zeiten: „JuCon“ – die Abkürzung für „Jugend-Container“. Schon die große Eröffnungsparty machte deutlich klar, worauf hier der Fokus liegt: Spiel, Spaß, Förderung und Entwicklung von Kids aus Bochum.

Attraktionen und Süßigkeiten sorgten für Partystimmung

Denn natürlich kamen Größen aus Politik und Stadtverwaltung zum Fest, um den Neubau am Nörenbergskamp 16 in Bochum-Werne zu eröffnen. Doch im Mittelpunkt standen die Kinder und Jugendlichen. Es wurden nicht nur eine Hüpfburg und zahlreiche Mitmach-Aktionen – wie ein „Schlag-den-Maulwurf“-Spiel oder eine Button-Station, an der die Kids Anstecker selbst fertigen konnten, aufgefahren – auch ein Eiswagen und eine riesige Waffel-Bar mit verschiedenen Waffeln, Sirups, Obst und Streuseln sorgten für strahlende Kinderaugen.

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch wandte sich ebenfalls - nach ein paar Worten des Stolzes und des Dankes an alle am Bau Beteiligten sowie Glückwünsche an den Leiter des Hauses Ralf Menzen - direkt an die Kinder: „Nehmt das Haus in Beschlag, macht es zu eurem, lasst eure Ideen mit einfließen und füllt es mit Leben!“

Zweites topmodernes Jugendfreizeithaus

„Nach dem Inpoint in Langendreer geht jetzt mit dem JuCon das zweite topmoderne Jugendfreizeithaus im Bezirk Ost an den Start. Ein idealer Ort für Werner Kinder und Jugendliche, um sich auszutoben, kreativ zu sein oder einfach miteinander Zeit zu verbringen“, so der Oberbürgermeister.

Nachdem er dann die Kosten des Projekts erwähnte, machten einige Kinder ob der hohen Summe große Augen und Eiskirch appellierte: „Natürlich sollt ihr in eurem neuen Zentrum leben und spielen und ihm erste Patina verleihen – aber geht auch pfleglich damit um, damit noch viele Generationen nach euch etwas davon haben.“

Mit von der Partie war auch Sozialdezernentin Britta Anger: „Hier hat die ausgezeichnete offene Kinder- und Jugendarbeit am Nörenbergskamp eine neue Heimat, die zahllose Möglichkeiten für spannende Projekte und Freizeitgestaltung bietet“, ergänzt Britta Anger.

Junger Bochumer schwärmt vom „JuCon“ als Freizeitgestaltung

Wie sehr die Kids ihr Zentrum bereits lieben, wurde deutlich, als der 16-jährige Eduard Kasch, der selbst seit seinem sechsten Lebensjahr täglich das „JuCon“ besucht, sich in die Riege der Eröffnungsredner um den Oberbürgermeister, Bezirksbürgermeister Dirk Meyer und Helga Beckmann vom Stadtteil-Büro einreihte.

"Die Mitarbeiter hier sind so lieb und kümmern sich um einen“, sprach er frei heraus. „Selbst in Corona-Zeiten oder auch an Wochenenden hielten uns die Betreuer in unserer WhatsApp-Gruppe zusammen und ließen sich immer etwas Neues einfallen, um uns mit Spielen und Beschäftigungen zu versorgen.“ Er könne es nur jedem Kind empfehlen, das Jugendfreizeitzentrum zu besuchen.

300 Quadratmeter Fläche mehr als in der alten Einrichtung

Das JuCon hat jetzt rund 480 Quadratmeter Fläche, das sind 300 Quadratmeter mehr, als die alte Einrichtung zu bieten hatte. Der Neubau ist zweigeschossig, barrierefrei mit einem Aufzug ausgestattet und auf dem neuesten Stand der Technik.

Im Erdgeschoss befindet sich der Multifunktionssaal, der mit einem Billardtisch, einer Tischtennisplatte und einem Kicker ausgestattet ist. Die Küche und das Bistro gelten schon jetzt als Mittelpunkt des Jugendzentrums. Hier wird täglich gekocht und oder gebacken, die Besucher können sich mit Getränken und etwas zum Naschen versorgen und finden dort immer Mitarbeitende mit einem offenen Ohr für ihre Bedürfnisse und Sorgen.

Willy- Brandt-Gesamtschule stellt Teil ihres Schulhofes zur Verfügung

Ein großer Werkraum mit einer Fahrradwerkstatt rundet das Raumangebot im Erdgeschoss ab. Hier werden Fahrräder repariert und auch viel mit Holz gearbeitet. So sollen hier zum Beispiel Vogelhäuschen, Futterstationen und Insektenhotels entstehen. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. So ist für den Herbst ein konkretes Projekt geplant. Auf dem Außengelände sollen zwei Hochbeete entstehen, die dann im Frühjahr mit Kräutern und Gemüse bepflanzt werden sollen.

Das Außengelände des „JuCon“ verfügt über einen Streetballkorb, eine Tischtennisplatte und kleine Fußballtore. Auch an große Sitzpodeste für die Kinder und Jugendlichen ist gedacht worden. Die Willy- Brandt-Gesamtschule hat dem „JuCon“ einen kleinen Teil ihres Schulhofes zu Verfügung gestellt. Das hat das Außengelände noch einmal deutlich vergrößert.

