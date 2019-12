Geschichte erforschen

Ein Argument für den Denkmalschutz: Die Siedlung biete sich an, die Geschichte der Zwangsarbeit in Bochum weiter zu erforschen. Sie gehört zu den letzten bekannten Beispielen ihrer Art in Deutschland.



Bemerkenswert am Lager in Bergen sind, so die Bestandsaufnahme, die gedeckten Luftschutzgräben parallel zu jedem Gebäude. Das Lager der Krupp-Zeche „Constantin der Große“ als eines von vielen entstand 1941/42. Hier waren bis zu 600 männliche Zwangsarbeiter untergebracht. 3500 waren es insgesamt 1944 auf den Constantin-Schachtanlagen, 40 Prozent der damaligen Belegschaft. Nach dem Krieg wohnten hier in den 50er Jahren rund 100 Bergbaubeschäftigte.