Pauluskirche in Bochum verliert ihre weibliche Note

Mehr als 20 Jahre ein Team in der Pauluskirche in Bochum: Stefani Haferung (links) und Heike Lengenfeld-Brown gestalteten gemeinsam die Seelsorge. Sie wurden jetzt von Superintendent Gerald Hagmann verabschiedet.

Bochum-Innenstadt Personelle Veränderungen in der Pauluskirche in der Bochumer Innenstadt: Zwei Pfarrerinnen gehen und hinterlassen eine große Lücke

In der Pauluskirche in der Bochumer Innenstadt geht eine Ära zu Ende. Und das sogar in doppelter Hinsicht. Denn die evangelische Gemeinde verliert nicht nur zwei bewährte und langjährige Kräfte aus dem Seelsorge-Team. Zugleich sinkt damit auch die Frauenquote in der Innenstadtkirche gen Null.

Denn es sind zwei Pfarrerinnen, die von Superintendent Gerald Hagmann nun verabschiedet wurden. Für Heike Lengenfeld-Brown ist es ein Abschied für immer. Die 65-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand. Zum 31. Dezember 2020 scheidet sie aus dem kirchlichen Dienst aus.

Mit Lengenfeld-Brown geht auch Pfarrerin Stefani Haferung, die bereits seit November 2019 auch in Eppendorf wirkt, aus der Gemeinde endgültig fort. „Als Team habt ihr mehr als 20 Jahre lang das Leben in der Gemeinde gestaltet und in Kooperation viel auf den Weg gebracht", lobt Gerald Hagmann.

Seit 1986 war Heike Lengenfeld-Brown als Pastorin in der Pauluskirche aktiv. Wenn man es genau betrachtet auch schon vorher. Sie arbeitete in Bochums ältester protestantischer Kirche (errichtet ab 1655) während ihres Studiums als nebenamtliche Kirchenmusikerin und Chorleiterin.

Bei ihrem offiziellen Amtsantritt am 13. Dezember 1987 gab es ein Novum für die Evangelische Kirche von Westfalen: Zum ersten Mal waren mit ihr und Schafmeister zwei Pfarrerinnen an einer Kirche tätig.

Ab den 90er Jahren setzte Lengenfeld-Brown zusammen mit den Presbytern neue Akzente. „Die Kirche ist offen für alle", heißt es auch dank ihr bis heute an der Pariser Straße. Dazu gehören ein „Welt"-Laden, ein Kirchen-Café und die „Tafel" mit einer Essensausgabe. Hinzu kommt eine „Offene Kirche" als Teil der „City-Kirchenarbeit".

Der Strukturwandel in der Kirche veränderte auch das Gemeindeleben. „Als ich anfing, gab es sechs Pfarrstellen in der Innenstadtgemeinde: zwei an der Pauluskirche, zwei an der Christuskirche, eine an der Friedenskirche und eine an der Lutherkirche", erzählt Heike Lengenfeld-Brown. Heute sind es in demselben Bereich nur noch drei Pfarrstellen. Mit dem Wachsen der Gemeinde in die Region seit 2006 sind es aktuell fünf Stellen, denn das Gemeindegebiet umfasst inzwischen auch Grumme (seit Januar 2006) sowie Hamme und Hordel (seit Juni 2015).

Es gab weitere einschneidende Entwicklungen: „Wir mussten Anfang der 2000er Jahre aus finanziellen Gründen die Christuskirche abgeben. Zum Glück übernahm sie der Kirchenkreis als ,Kirche der Kulturen'", so die Pfarrerin weiter. Es folgten die beiden Düppelstraße und Windmühlenstraße, die mit den dazugehörigen Gemeindehäusern geschlossen wurden. Lengenfeld-Brown: „Das waren alles schwere Entscheidungen, verbunden mit zum Teil sehr schmerzhaften Prozessen für die Presbyter." Gemeinsam sei es aber gelungen, die Gemeindearbeit neu auszurichten.

Ein Herzensthema war für die Seelsorgerin die Ökumene. „Mit Propst Hermann-Josef Bittern von katholischen Innenstadtgemeinde St. Peter und Paul brachten wir sie Mitte der 90er Jahre auf den Weg", so die Pfarrerin. Zum Ausdruck kam das durch den „Arbeitskreis Kirche in der Stadt". Das führte nicht nur zu gemeinsamen Gottesdiensten, sondern auch zu Aktionen in der Passionszeit. Etwa das Schreiben der „Bochumer Bürgerbibel" oder die Kunstaktion mit Ludger Hinse, dem ehemaligen Sekretär der IG Metall, zu „Das Kreuz mit dem Kreuz".

Lengenfeld-Brown (65) studierte ab Mitte der 70er Jahre Mathematik und Musikwissenschaften an der . Vorher machte sie eine Ausbildung zur „C"-Kantorin. Später wechselte sie zur Theologie, der sie sich in Bochum und Hamburg widmete.

Ihr Vikariat leistete sie in der Johannes-Kirchengemeinde in Hattingen-Süd. Daran schloss sich ein Sondervikariat an der Kirchenmusikschule in Herford an. Am 12. April 1987 fand an der Pauluskirche ihre Ordination statt.

Die Pfarrerin wirkte auch im evangelischen Kirchenkreis Bochum. Von 1996 bis November 2020 war sie 24 Jahre lang stellvertretende Superintendentin. Deshalb stand ihr Pfarrerin Stefani Haferung gut 20 Jahre lang als Kollegin zur Seite. Diese arbeitet nun in Eppendorf, Weitmar und Weitmar-Mark.

Noch ist die Stelle von Heike Lengenfeld-Brown nicht neu besetzt. Dies soll aber passieren. Bis dahin teilen sich die überwiegend männlichen Kollegen die seelsorgerische Arbeit in der Pauluskirche.

