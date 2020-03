Im April herrscht am Himmel wie in der Natur Frühling. Die Sonne geht deutlich nach 20 Uhr (Sommerzeit!) unter und langsam beginnt die Zeit der langen, hellen Abende. Dennoch ist der April auch zum Beobachten des Sternenhimmels noch gut geeignet, denn die Nacht ist immerhin noch gut acht Stunden lang.

Gegen 22 Uhr, wenn es richtig dunkel geworden ist, findet man das bekannteste aller Sternbilder, der Große Wagen, fast im Zenit. Der Wagen als praktischer Himmelswegweiser funktioniert jetzt besonders gut, weil man ihn von überall her hoch am Himmel sehen kann: Seine hinteren Kastensterne weisen auf den Polarstern, der fast genau im Norden steht.

Ganz tief im Westen kann man am frühen Abend noch den großen Himmelsjäger Orion, den Stier und die Zwillinge sehen – sozusagen die „Reste“ der Wintersternbilder, die aber bald untergehen. Besonders auffällig ist im Stier ein extrem helles Objekt: Das ist die Venus, die im April als strahlender Abend“stern“ leuchtet – und doch kein Stern ist, sondern ein Planet, der wie unsere Erde die Sonne umkreist.

Der Löwe als himmlischer Frühlingsbote

Im Süden und Südwesten wird der Himmelsanblick in der Zeit vor Mitternacht von den Sternbildern des Frühjahrs bestimmt. Der auffälligste unter den himmlischen Frühlingsboten ist der Löwe, der aus zwei Sternenvierecken besteht, einem größeren für den Körper und einem kleineren für den Kopf. Der hellste Stern im Löwen heißt Regulus und findet sich in der linken unteren Ecke.

Östlich des Löwen leuchtet ein heller, rötlicher Stern: Das ist der Arktur, der zum Sternbild Bärenhüter gehört. Und unterhalb des Arktur im Tierkreissternbild Jungfrau kann man die Spica entdecken. Zusammen bilden Regulus, Arktur und Spica ein großes Sternenfreieck, das gelegentlich auch „Frühlingsdreieck“ genannt wird.

So sieht der Sternenhimmel über Bochum im April 2020 aus. Foto: Planetarium Bochum

Frühaufsteher können in den Sternbildern Schütze und Steinbock gleich drei Planeten finden, die am Morgenhimmel nah beieinanderstehen. Als erster, Mitte April gegen 2:45 Uhr, klettert der Riesenplanet Jupiter über den Horizont. Der Saturn folgt etwa eine Viertelstunde später. Anfang April steht der rötliche Mars noch sehr dicht beim Saturn, wandert aber im Laufe des Monats mehr und mehr nach Osten, vom Schützen in den Steinbock.

Highlight des Monats: Die Venus

Sie ist der „Star“ am Abendhimmel, aber sie ist kein Stern. Der Planet Venus leuchtet im April besonders hell. Sie geht in diesem Monat erst gegen Mitternacht unter, und erscheint schon in der hellen Dämmerung als erstes Objekt (außer dem Mond) am Himmel. Die Venus ist die innere Erdnachbarin – sie ist nur gut 70% soweit von der Sonne entfernt wie die Erde. Und das hat Folgen: Zwar ist die Venus fast genauso groß wie unsere Erde, und sie hat auch eine feste Oberfläche.

Aber da enden die Ähnlichkeiten: Die Venus hüllt sich in eine undurchdringliche Wolkendecke, die zu einem guten Teil aus Schwefelsäure besteht. Ihre Atmosphäre besteht fast komplett aus Kohlendioxid, und sie ist beinahe 100mal so dicht wie die der Erde. Kein Wunder, dass auf der Venus ein extremer Treibhauseffekt herrscht, der die Temperatur auf der Oberfläche auf 460 °C steigen lässt. All das wird durch die größere Sonnennähe des Planeten verursacht. Sehr einladend wirkt die Venus also nicht – schauen wir sie uns also lieber als strahlenden Abendstern am Aprilhimmel an!

WAZ-Sternstunde: Monatlich erklären wir in Zusammenarbeit mit dem Planetarium Bochum. Foto: funkegrafik nrw

