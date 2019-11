Bochum. Das beliebte Weihnachtskonzert des Polizeichors Bochum ist seit langem ausverkauft. Deshalb wurden jetzt zwei Zusatztermine anberaumt.

Polizeichor Bochum gibt zwei weitere Konzerte im Advent

Das 32. Weihnachtskonzert des Polizeichors Bochum 1927 ist restlos ausverkauft. Wer bisher keine Karten ergattern konnte, hat nun erneut die Chance: Es gibt zwei weitere Vorstellungen.

Am Mittwoch, 4. Dezember, stimmt der Polizeichor im Polizeipräsidium, Uhlandstraße 23 (Gebäude 1, Foyer) mit aktuellen Liedern aus dem Weihnachtsrepertoire Mitarbeiter und Bürger auf die Adventszeit ein. Beginn 12 Uhr, der Eintritt ist frei.

Moderne und klassische Weisen

Am Samstag, 7. Dezember, gastiert der Polizeichor um 16.30 Uhr in der ev. Kirche an der Kirchstraße in Witten-Herbede. Eintrittskarten (12/erm. 8 Euro) gibt’s im VVK unter 0172/2731674 oder per Email (info@polizeichor-bochum.de).

Erstmals unter der Schirmherrschaft von Polizeipräsident Jörg Lukat präsentiert der Chor ein Programm mit modernen und klassischen Weihnachtswerken, zusammengestellt von Chorleiter Hans Bruhn. Sprecher ist Karl-Heinz Herweg.