Bochum. Am frühen Sonntag (5. Januar) schlagen zwei Unbekannte einen Bochumer. Sie stehlen seine Bankkarte und entfernen sich. Die Polizei ermittelt.

Raubdelikt in Bochum: Unbekannte schlagen und beklauen Mann

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Sonntag einen Bochumer überfallen. Gegen 4.30 Uhr hätten sie in der Innenstadt unvermittelt zugeschlagen und das 24-Jährige Opfer daraufhin nach Wertgegenständen durchsucht, teilt die Polizei Bochum mit.

Der Bochumer war an der Hans-Böckler-Straße auf dem Weg zur dortigen U-Bahn-Station unterwegs, als die beiden Unbekannten ihn angesprochen und nach einer Zigarette gefragt hätten. Daraufhin hätten die beiden Männer zugeschlagen, die Bankkarte des Opfers an sich genommen und sich in Richtung Alleestraße entfernt, so die Polizei.

Raubdelikt in Bochums Innenstadt: Regionalkommissariat nimmt Ermittlungen auf

Die Verdächtigen des Raubdelikts sehen nach Zeugenangaben südländisch aus und sind etwa 20 Jahre alt. Einer der beiden sei circa 1,75 Meter groß, schlank, habe längere schwarze Haare und zur Tatzeit eine graue Jacke sowie eine graue Kappe getragen. Der zweite sei etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Er sei mit einer schwarzen Jacke mit weißer Aufschrift bekleidet gewesen und habe eine schwarze Kappe getragen.

Das zuständige Bochumer Regionalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich unter Tel. 0234/ 909-81 05 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -44 41).

