Rohrbruch: Mann schwebt nach Unfall auf A448 in Lebensgefahr

Bochum. Am Mittwochabend ist an der Universitätsstraße in Bochum ein Wasserrohr geplatzt. Kurz darauf hat sich ein PKW auf der A 448 überschlagen.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A448 in Bochum schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Kurz zuvor war gegen 21 Uhr ein geplatztes Wasserrohr gemeldet worden: Das Wasser lief teilweise auf die Fahrbahn und setzte zudem zwei Wohnhäuser in der Straße Am Langen Seil unter Wasserr.

Auf der Universitätsstraße war in Fahrtrichtung Innenstadt, kurz hinter der Überführung über die A 448, eine große Versorgungsleitung geplatzt. Das Wasser lief zum Teil auf die Fahrbahn der A 448 und entlang der Rohrleitung zur Straße „Am langen Seil“. Die beiden Häuser standen nach Angaben der Feuerwehr bis zu 15 Zentimeter unter Wasser.

Bochum: An der Universitätsstraße platzt ein Wasserrohr, ein Auto überschlägt sich

Nachdem die zeitgleich alarmierten Stadtwerke die Leitung abgestellt hatten, begannen die Einsatzkräfte das Wasser mit Saugern zu entfernen. Um 21.11 Uhr ging in der Leitstelle der Feuerwehr der Notruf ein, der einen schweren Verkehrsunfall auf der A 448 in Fahrtrichtung Gerthe, kurz hinter der Anschlussstelle Querenburg, Universitätsstraße, meldete.

Ein Pkw hatte sich überschlagen und war schließlich auf einem Erdwall der dortigen Baustelle auf der Seite liegen geblieben. Der Fahrer des Fahrzeuges wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und in dem Wagen eingeklemmt.

Mann wurde mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Auto befreit

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und eine Notärztin versorgten den Mann noch im Unfallwagen, parallel dazu stabilisierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Pkw und bereiteten die Rettung vor.

Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde dafür das Dach des Wagens entfernt, anschließend konnte der Verletzte nach rund 40 Minuten befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Ist der Wasserrohrbruch ursächlich für den Autounfall?

Um 22.10 war der Feuerwehreinsatz auf der A 448 beendet, insgesamt waren dort 30 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die A 448 war in Fahrtrichtung Gerthe während der Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Maßnahmen „Am langen Seil“ konnte um 23 Uhr beendet werden. Hier waren 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Ob das durch den Rohrbruch auf die Fahrbahn gelaufene Wasser ursächlich für die Unfall ist, konnte die Polizei Bochum am Donnerstagmorgen noch nicht sagen. „Es liegt zwar nahe, aber der Zusammenhang ist nicht gesichert“, sagt ein Sprecher.