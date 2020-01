Rosenmontagszug rollt am 24. Februar durch Linden

Die „Goldenen Zwanziger“ werden beim Rosenmontagszug lebendig, der am 24. Februar feierlich durch Linden rollt. 35 Vereine und Gruppen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt, damit wird der Zug etwa so kräftig ausfallen wie in den Vorjahren.

Auf der Bühne vor der Liebfrauenkirche ist ein buntes Programm geplant. Dagegen fällt die Schlagerparty auf dem Marktplatz nach unschönen Erfahrungen in den Vorjahren erneut aus. Los geht’s um 14.11 Uhr.