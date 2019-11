Bochum. Ruhrpark Bochum eröffnet seine Weihnachtswelt rechtzeitig zum 1. Advent.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ruhrpark Bochum lockt Besucher mit einer Weihnachtswelt

Innenstadt und Ruhrpark wetteifern in Bochum um Besucher – auch und gerade in der Weihnachtszeit. Nachdem in der City der Weihnachtsmarkt bereits eingeläutet wurde, folgt am Wochenende (30./1.) auch der Ruhrpark.

Das Schoppingcenter in Harpen eröffnet am Freitag (29.) seine Weihnachtswelt. Bis zum 21. Dezember verspricht er Shopping im Lichterglanz und ein kreatives Mitmachprogramm für die Kleinen. An jedem Adventssamstag zieht viermal die Weihnachtsparade im Zweistundentakt an den Besuchern vorbei. „Wir möchten, dass die Gäste in der trubeligen Zeit ganz entspannt und ohne Stress und Hektik shoppen können. Deshalb lassen wir uns jedes Jahr etwas Neues einfallen, um bei jedem Besucher für Weihnachtsstimmung zu sorgen“,sagt Center-Manager Andreas Ulmer.

An den Adventssamstagen stimmen musikalische Acts auf das Fest ein: Den Anfang „macht Rock meets Christmas Acoustic“ mit amerikanischen Weihnachtsliedern. Wer auf American Gospels steht, der sollte sich den Auftritt der New York Gospel Stars kurz vor Weihnachten nicht entgehen lassen. Ansonsten reicht das bunte Programm vom Adventskranzbasteln bis zum Kerzenziehen. Weitere Infos: www.ruhrpark.de