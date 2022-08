Sammeln á la Panini - Fußballverein bringt Stickeralbum heraus

Bochum-Weitmar Sammelfieber im Fußballverein: SV Weitmar 09 bringt ein Stickeralbum heraus. Bildchen aller Spieler können gejagt, geklebt und getauscht werden.

"Hast du schon die Nummer 79?" - "Ja, die hab ich doppelt, tauschst du gegen die 134?" oder aber: "Endlich der Glitzersticker!". Sätze wie diese könnte man schon ganz bald beim SV Blau-Weiß Weitmar 09 hören. Der Fußballverein startet nämlich das Sammelfieber und bringt in Kooperation mit der Firma "Stickerfive" ein eigenes Sammelalbum heraus.

Alle Spielerinnen und Spieler, Trainerteams und Funktionäre sind dabei als Sticker verewigt, einen Glitzersticker mit dem Vereinslogo gibt es ebenfalls. "Dafür wurde extra ein professionelles Fotoshooting im Verein organisiert", sagt Saara Dymid vom Jugendvorstand.

Einnahmen aus dem Sammelalbum für Verein

Sie selbst erinnert sich noch an die eigenen Fußball-Sticker, die zu den großen Turnieren eifrig getauscht und geklebt wurden. "Das Gefühl, den letzten fehlenden Sticker ins Album zu kleben war unbeschreiblich", erinnert sie sich. Dieses Gefühl winkt nun wieder: "Nur werden diesmal Stars gesammelt, die den Sammelnden aus ganz anderen Gründen am Herzen liegen", sagt sie.

. "Die Idee reift schon seit 2019, richtig konkret wurde es aber erst seit März dieses Jahres", sagt Dymid. Nach Monaten langer Arbeit kommt das Sammelalbum nun auf den Markt: Sticker und Alben können bei Edeka Mader in Wiemelhausen an der Brenscheder Straße gekauft werden. Die Einnahmen aus den Verkäufen kommen der Vereinskasse zugute.

Sticker online bestellen

Was mit dem Geld geschehen soll, steht noch gar nicht fest. "Uns war der Aufwand nicht bewusst, also haben wir erstmal all unsere Energie und Euphorie in die Entwicklung des Heftes gelegt", sagt Dymid. Schließlich wollten sechs Senioren- und dreizehn Jugendmannschaften abgelichtet werden.

Fünf Sticker gibt es im Tütchen für einen Euro. Heißt: Selbst wer in jedem Tütchen unterschiedliche Sticker hätte, müsste 87 Euro aufbringen, um das Album ganz zu füllen. Acht Wochen lang können die Sticker erworben, fleißig gesammelt und getauscht werden. "Ab Oktober können fehlende Sticker und andere Artikel aber auch online nachbestellt werden", sagt die Bochumerin.

Sammelfieber für Alle

75 Seiten dick ist das Album insgesamt, eine Chronik der Vereinsgeschichte gehört ebenfalls dazu. Darin kann man erfahren, wie schwierig es im Anfangsjahr 1909 war, einen festen Fußballplatz zu finden, wie der Spielbetrieb während des Ersten Weltkrieges zum Erliegen kam und welche Fusionen mit anderen Vereinen es im Laufe der Vereinsgeschichte gab.

"Die Vereinsmitglieder sind alle mega stolz und können es nicht erwarten", sagt Dymid.

Verein näher zusammenbringen

Die Freude an der Aktion stehe im Mittelpunkt. "Sie soll unsere Kids jahrgangsübergreifend zusammenzubringen und Hemmschwellen abbauen", erklärt Dymid.

"Das Heft soll nicht nur unsere Kids näher zusammenbringen, sondern auch unsere beiden Abteilungen - Jugend und Senioren", sagt Dymid weiter. Symbolisch zeige die Sammelaktion: "Wir dürfen anderer Meinung sein, wir müssen diskutieren, um das Bestmögliche für unseren Verein zu erreichen und doch sollten wir nie das Ziel aus den Augen verlieren - die Weiterentwicklung des Vereins", sagt sie.

Sticker mit Name und Position

"Die Eltern und Spieler haben im Vorfeld eine Einverständniserklärung ausgefüllt, auf der sie angeben konnten, ob der vollständige Name, Initialen oder nur der Vorname steht", erklärt Dymid. Die Positionen seien erst ab der C-Jugend notiert worden, lediglich die Torhüter würden immer mit Position genannt.

Auftakt für die Aktion ist am Freitag, 19. August ab 17 Uhr im Edeka Mader (Brenscheder Straße 59, 44799 Bochum). Blau-weiße Girlanden mit den Portraits der Stars werden dann alle begrüßen, die den Markt betreten - und hoffentlich mit dem Sammelfieber anstecken.

Über die Firma Stickerfive

Die Münchener Firma "Stickerfive" gestaltet und produziert Sticker-Sammelalben für Vereine und Gemeinschaften jeder Art – vom regionalen Kreisligaverein bis in den Profisport. Die Aktionen sind für lokale Sportvereine kostenfrei.

