Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Samstag spielen die „Ersten“, Sonntag die „Zweiten“

Am Samstag (11.) spielen ab 11.30 Uhr die ersten Mannschaften der Ost-Vereine die drei Teilnehmer der Hallenmasters-Endrunde am 18. Januar aus. Die Halbfinals beginnen um 17.50 Uhr. Das Finale steigt um 18.35 Uhr. Gespielt wird jeweils einmal zwölf Minuten.

Die Reserve-Mannschaften steigen am Sonntag (12.) ins Geschehen ein. Die Gruppenspiele beginnen um 13.30 Uhr. Die Halbfinals sind für 17.40 Uhr vorgesehen. Das Endspiel findet um 18.30 Uhr statt. Beide Finalteilnehmer nehmen dann an der Masters-Endrunde der „Zweiten“ am 17. Januar teil.