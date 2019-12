Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanierung fällt eine Nummer kleiner aus

Insgesamt 6,7 Millionen Euro sind für die Sanierung des Freibades in Werne veranschlagt. Darin enthalten sind der Neubau eines Eingangsgebäudes, neue Technik und die Reduzierung der laut Wasserwelten zu großen Wasserflächen (3.150 Quadratmeter). So wird das 75-Meter-Becken auf ein 50-Meter-Edelstahlbecken verkleinert, ebenso das Nichtschwimmer-Becken von 1500 auf 900 Quadratmeter (inklusive Attraktivierung und Integration eines Kinderbereiches). Am Ende bleibt nach Plan der Wasserwelten eine Wasserfläche von 2050 Quadratmetern. Das bereits stillgelegte Plansch-Becken und der alten Umkleidetrakt werden abgerissen. Mit den Abrissarbeiten des Eingangsgebäudes soll noch in 2019 begonnen werden.

Weil im Frühjahr Bodenschäden und Schäden in der Anlagentechnik festgestellt wurden, wurde das Freibad ein halbes Jahr eher geschlossen als geplant. Ursprünglich hätte die Sanierung im Herbst beginnen sollen. Diese sollte zudem wesentlich umfassender aussehen. Da jedoch das Land Mittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro nicht bewilligte, musste neu und vor allem eine Nummer kleiner geplant werden.