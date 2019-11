Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schild gewünscht

Gerne hätte die Waldschule auch ein Schild, das auf die Elternhaltestelle an der Schinkelstraße hinweist. Platz wäre an einer der Laternen. Doch dies gestaltet sich schwierig, wie Elsa Dieckmann von der Elternpflegschaft berichtet: „Laut Straßenverkehrsamt ist so ein Schild im Straßenverkehr gar nicht vorgesehen, von daher bestehe keine Rechtsgrundlage.“

Hoffnung macht ihr ein Anruf beim Schulverwaltungsamt, das laut Stadt auch zuständig ist. „Dort hat man uns signalisiert, dass wir uns selbst ein Schild kaufen können und dann wohl auch anbringen dürfen“, ist Elsa Dieckmann nun verhalten optimistisch. Eine Absage habe man für den Wunsch nach eingeschränktem Halteverbot bekommen. Mit der Begründung, dort parke ja ohnehin kaum jemand.