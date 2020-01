Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schoko-Werk ist ab 7. Februar geöffnet

Das „Schokoladenwerk Ruth“ an der Burgstraße 1a in Wattenscheid wird am 7. Februar geöffnet.

Das Café kann dienstags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 15 Uhr besucht werden. Es gibt ein klassisches Frühstück mit besonderer Schoko-Note sowie vielfältige Leckereien aus dem Ruth-Sortiment.