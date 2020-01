Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schon 2014 gab es heftige Diskussionen

Der Streit zwischen Brigitte Habbecke und der Bogestra erinnert an eine wochenlange Diskussion 2014. Damals hatte eine 81-jährige Bochumerin erklärt, dass sich in Höntrop beim Einsteigen in die Straßenbahn 310 plötzlich die Tür geschlossen habe. Sie sei rückwärts auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt worden.

Das Amtsgericht wies ihre Klage auf Schmerzensgeld zurück und gab der Bogestra Recht. Wie auch jetzt führte das Nahverkehrsunternehmen an, die Lichtschranken-Technik sei einwandfrei und werde regelmäßig kontrolliert. Eigens für die WAZ wurde dies in der Bogestra-Werkstatt demonstriert.

Zahlreiche Leser zogen diese Darstellung dennoch in Zweifel und berichteten, gleichfalls in Bahn-Türen eingeklemmt worden zu sein.