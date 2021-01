Seebrücke Bochum: Zwölfstündige Mahnwache am Samstag

Bochum Die Seebrücke veranstaltet eine Mahnwache. Anlass ist die Situation an der bosnisch-kroatischen Grenze. Bochum solle mehr Flüchtlinge aufnehmen.

Die "Seebrücke" in Bochum veranstaltet am Samstag (30. Januar) eine zwölfstündige Mahnwache in Bochum. Anlass ist die Lage an der bosnisch-kroatischen Grenze, die das Bündnis als katastrophal bezeichnet. Die Mahnwache soll zwischen 8 und 20 Uhr am stattfinden und ist Teil des bundesweiten Aktionstags "Aufnahme statt Abschottung". Es soll ein symbolischer Grenzzaun aufgebaut werden.

Der Aktionstag wird von einem bundesweiten zivilgesellschaftlichen Bündnis, auf Initiative der Balkanbrücke, Seebrücke und von Pro Asyl veranstaltet. Das Bündnis fordert eine sofortige Evakuierung und Aufnahme der Schutzsuchenden in Bosnien-Herzegowina. Die Bundesregierung dürfe der humanitären Krise vor den Toren der EU nicht länger tatenlos zusehen.

Seebrücke Bochum: Stadtrat und OB sollen sich für Aufnahme von Flüchtlingen einsetzen

"Noch immer harren circa 3000 Menschen auf der Flucht ungeschützt vor dem bosnischen Winter ohne winterfeste Unterbringung aus. Ihnen droht der Kältetod!", sagt Daniela Collette von der Seebrücke Bochum und erklärt weiter. "Es müssen jetzt schnelle und unbürokratische Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden."

Die Bundesregierung müsse entsprechend der Aufnahmebereitschaft in Deutschland handeln: Bochum habe zusammen mit über 220 Kommunen und mehreren Bundesländern die Aufnahme von Schutzsuchenden zugesagt, indem die Stadt sich zum "Sicheren Hafen" erklärt habe. Das Bündnis kritisiert, dass Bochum in den vergangenen Monaten nur vereinzelt Geflüchtete aufgenommen habe. "Wir fordern den Bochumer Rat und den Oberbürgermeister Thomas Eiskirch erneut auf, sich mit allen Kräften bei Land und Bund für die zusätzliche Aufnahme geflüchteter Menschen einzusetzen", heißt es in einer Pressemitteilung der Seebrücke.

