SPD-Kandidaten begrüßen Vorschläge

In einer ersten Stellungnahme begrüßen die SPD-Ratskandidaten für das Ehrenfeld und die Südinnenstadt, Alexander Knickmeier und Jens Matheuszik, den Forderungskatalog des „Radwende“-Bündnisses.

„Wir wollen den Radverkehr in der Stadt deutlich stärken. Wir haben dazu bereits viel auf den Weg gebracht. Jetzt wird in den nächsten Jahren kontinuierlich mehr Geld für sichere und komfortable Fahrradwege investiert werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Vorschläge der Radwende seien sinnvoll und müssten „nun in konkrete und ehrgeizige Verkehrsprojekte umgesetzt werden“, so Knickmeier und Matheuszik. Dabei sei es wichtig, Fördergelder von Bund und Land abzurufen.