Spielfläche soll erhalten bleiben

Bei der Bürgerversammlung im Frühjahr 2019 legten die Anlieger großen Wert auf die Erhaltung der großzügigen Spielfläche und den Bolzplatz im nördlichen Teil an der Kleine Ehrenfeldstraße.

Sie wird vor allen von den Kindern des Familienzentrums „Hand in Hand“ an der Dibergstraße direkt nebenan genutzt. Dort an der Dibergstraße ist ergänzend zum Bestand auch Wohnungsbau vorgesehen.

Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten sind ausgeschlossen, ebenso wie Wettbüros, Vergnügungsstätten und Betriebe mit Sex-Dienstleistungen.