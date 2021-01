Sternsinger in Bochum: Wie Gläubige den Segen bekommen

Bochum In einigen Bochumer Gemeinden kann der Segen im Auto abgeholt werden. Andere veröffentlichen den Sternsinger-Auftritt per Video.

Einige der Bochumer Gemeinden melden noch Details zu ihren diesjährigen Sternsinger-Aktionen. Hier ein kleiner Überblick.

In St. Franziskus in Riemke wird ab 6. Januar auf www.kjg-riemke.de/livestream eine Video-Sternsingermesse veröffentlicht, in der die Sternsingerinnen und Sternsinger ihre Lieder singen und die Segenssprüche sprechen, zudem gibt es dort einen Gottesdienst. Am 17. Januar können Gemeindemitglieder den Segen im „Drive In“ an der St. Franziskuskirche kontaktlos abholen und ihre Spende an die Sternsinger übergeben. Darüber hinaus liegt der Segen zur Mitnahme nach den Gottesdiensten in der Kirche aus.

Bochumer Gemeindemitglieder sind unterwegs

In Herz Jesu sind Gemeindemitglieder unterwegs und bringen den Segen nach Hause. Interessierte können sich anmelden per E-Mail an sternsinger@herz-jesu-bochum.de oder per Telefon (Anrufbeantworter)/WhatsApp unter der 0157 / 31481261. Zu den Öffnungszeiten der Kirche am 9. Januar von 16 bis 17 Uhr und am 10. Januar von 9.30 bis 10.30 Uhr kann der Segen in der Kirche abgeholt werden. Spenden können in der Kirche und im Stadtteilladen in Bochum-Hamme abgegeben werden.

In St. Meinolphus-Mauritius im Ehrendfeld können Gemeindemitglieder am 9. Januar in der Zeit von 10 bis 18 Uhr den Segen im „Drive In“ kontaktlos auf dem Parkplatz der Bundesknappschaft abholen und Ihre Spende an die Sternsinger*innen übergeben.

Segenstüten liegen in der Kirche bereit

St. Peter und Paul: In der Propsteikirche liegen Segenstüten bereit, die Gläubige mit nach Hause nehmen können.

