Bochum Schutz bei Starkregen

Die Straße Im Haarmannsbusch wird auf einer Länge von 730 Metern zwischen Unterm Kolm und Surkenstraße saniert. Die Fahrbahn wird künftig 5,50 Meter breit sein, die zum Teil ganz neu angelegten Gehwege bis zu 2,30 Meter. Baustart soll im nächsten Jahr sein. Laut Stadt haben die Planungsänderungen und die nun vorgesehene bergbauliche Sicherung, vor allem aber die konjunkturbedingten Preissteigerungen für die Kostenexplosion gesorgt.

Wichtig ist den Anwohnern, dass sie bei Starkregen besser vor Regenfluten geschützt sind. Die Idee, in der Senke auf Höhe Unterm Kolm ein Regenrückhaltebecken anzulegen, will die Stadt nun prüfen. Laut Tiefbauamt wird dann aber auch ein Kanal neu gebaut werden müssen. Die nächste Baustelle also.