Studie: Immer mehr Bürger fahren Rad

Der Radverkehr im Bochumer Stadtverkehr ist in den vergangenen fünf Jahren um rund 30 Prozent gewachsen. Sein Anteil am Gesamtverkehr ist in dieser Zeit von rund fünf auf rund sieben Prozent gestiegen.

Das ist das Ergebnis einer 2018 durchgeführten Erhebung zum Mobilitätsverhalten, deren Ergebnisse nun vorliegen.

Insgesamt wurden 4000 Bürger befragt. Die letzte Erhebung dieser Art stammt aus dem Jahr 2013.