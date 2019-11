Das Figurentheater-Kolleg ist in einer alten Schule an der Hohen Eiche beheimatet.

Bochum. Das Figurentheater-Kolleg in Bochum-Langendreer stellt sich am 24. November beim Tag der offenen Tür vor. „Novemberglühn“ lautet das Motto.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der offenen Tür im Bochumer Figurentheater-Kolleg

Das Figurentheater-Kolleg Langendreer lädt zum Tag der offenen Tür ein. Beim „Novemberglühn“ stehen am Sonntag, 24. November, nicht nur die Figuren- und Puppenspielkunst, sondern auch Unterhaltung und Geselligkeit im Mittelpunkt.

Mit Workshops

Ab 15 Uhr kann man/frau sich auf ein rappelvolles Programm einlassen. „Entdeckt werden soll die Lust, selbst künstlerisch tätig zu werden. Dafür hat das Figurentheater-Kolleg einige schöne Workshops im Programm“, sagt Kolleg-Leiterin Seta Guetsoyan.

Mut-Monster basteln

Das Programm umfasst aber auch Vorstellungen, zumal für Kinder. So gibt es um 15.30 Uhr „Geschichten gegen die Angst“, in der Lutz Grossmann drei geheimnisvolle Schubladen öffnet, in denen er ganz unterschiedliche Ängste verborgen hält. Auch der Kurs „Wir bauen Mut-Monster“ mit Angela Hilgers verspricht ab 15.30 Uhr allerhand. Aus unterschiedlichen Materialien werden kleine Hosentaschen-Monster gebastelt, die auch zu einer Ein-Faden-Marionette umgewandelt werden können.

Bunt und vielfältig

Märchenerzählen, Handpuppenspiel, Clowns-Workshops und Kunst-Ausstellungen - so bunt und vielfältig sich das Kursangebot des Figurentheater-Kollegs Langendreer präsentiert, so abwechslungsreich ist das Programm am Tag der offen Tür. Seta Guetsoyan und ihr Team laden ab 15 Uhr in die Räume an der Hohe Eiche 27 ein. Info 0234 / 28 40 80.