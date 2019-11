Tausende wollen in Bochum gegen den Klimawandel protestieren

Eine weitere Großdemo gegen den Klimawandel wird in Bochum (29. November) erwartet. Startpunkt ist diesmal um 12 Uhr der Springerplatz.

Bochum. Mehrere tausend Teilnehmer werden bei der Klimademo der Bochumer Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) erwartet (29. November). Vor allem das Wetter scheint dabei den Organisatoren wohl gesonnen zu sein. Es ist zur Stunde zwar kalt in Bochum, doch es soll den ganzen Tag über trocken bleiben. Die WAZ-Redaktion wird diese zweite Großdemo mit einem Live-Ticker begleiten. Es geht los um 12 Uhr auf dem Springerplatz in Bochum.

So voll war es am 20. September auf dem Dr.-Ruer-Platz. Foto: Sabine Raupach-Strohmann

Vor knapp zwei Monaten waren, selbst für die Organisatoren überraschend, sehr viel mehr Menschen als erwartet in der Bochumer Innenstadt zusammen gekommen. Selbst die Polizei war überrascht, dass rund 8000 Menschen friedlich und diszipliniert durch die Innenstadt zogen. „Damals waren 2000 Teilnehmer angemeldet, dies ist auch aktuell wieder die uns mitgeteilte Zahl“, so ein Sprecher der Bochumer Polizei auf Nachfrage. Eine FFF-Sprecherin rechnet mit deutlich weniger Teilnehmern als im September.

„Die-in“ vor dem Rathaus

Insider erwarten mit Spannung, welche Aktionen die Demonstranten von „Extinction Rebellion“, die sich mittlerweile zu einer Bochumer Gruppe zusammengeschlossen haben, planen. Bereits bekannt ist, dass es gegen 13.30 Uhr in der Nähe des Rathauses ein sogenanntes „Die-in“ geben soll. Eine Protestform, die bereits in den 60er Jahren bei Demos gegen den Vietnam-Krieg entwickelt wurde. Demonstranten legen sich symbolisch zum Sterben hin, um mit dieser drastischen Protest-Form gegen die Folgen des Klimawandels zu protestieren. Außerdem wird um 14.30 Uhr auf dem Südring die Gruppe „Radwende“ einen geschützten Radweg aufbauen, um so für bessere Bedingungen für die Radfahrer zu werben.

- 11.15 Uhr: Bald geht es los. Die ersten Teilnehmer trudeln auf dem Springerplatz ein und bereiten sich auf die Demo vor. Kreativität ist mal wieder Trumpf. Auch bei den Kostümen.

Die Vorbereitungen auf dem Springerplatz laufen. Foto: Michael Weeke / WAZ

Jakob, Marie, Luna und Yannick gehen in die 8. Klasse der Hibernia Schule in Herne. Die vier Waldorfschüler waren schon oft bei FFF-Demos. Jakob sagt: „Es ist toll, dass unsere Lehrer die Demo unterstützen . Wir haben nach der zweiten Stunde freibekommen.“ Marie ergänzt: „Es ist wichtig sich für dieses Thema zu engagieren.“

- 10.15 Uhr: Wir starten unsere Berichterstattung. In diesen Minuten sprechen sich die Vertreter von Fridays for Future mit der Polizei ab. Dabei geht es insbesondere um die Route und die Orte für einzelne Zwischenkundgebungen.