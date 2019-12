Thyssenkrupp: Kampf um Stahlarbeitsplätze auch in Bochum

Bochum/Duisburg. An der Großkundgebung in Duisburg nehmen auch rund 400 Stahlarbeiter aus Bochum Teil. Es geht insbesondere um den Erhalt des Warmbandwerkes.

Rund 400 Stahlarbeiter aus Bochum nehmen derzeit an der Großkundgebung bei Thyssenkrupp-Stahl in Duisburg teil. Insgesamt sind rund 6000 Mitarbeiter des angeschlagenen Konzerns zusammengekommen, um vor der am Nachmittag tagenden Aufsichtsratssitzung für den Erhalt der Arbeitsplätze einzutreten. Zuletzt war die Rede davon, dass der Konzern etwa 2000 Arbeitsplätze an verschiedenen Standorten streichen will.

Der Bochumer Betriebsratschef und Mitglied des Stahl-Aufsichtsrates, Engin Karakurt, sagte: „Wir wissen mittlerweile, dass es auch in Bochum zu Einschnitten kommen wird.“ Einzelheiten seien allerdings noch nicht durchgesickert. Bei der Aufsichtsratssitzung soll Konkretes mitgeteilt werden. In Bochum gibt es seit Jahren große Sorgen, ob die Warmbreitbandstraße aufgrund der Überkapazitäten im Konzern weiterhin erhalten bleiben kann. Rund 500 Stahlarbeiter sind alleine dort beschäftigt.

Jetzt sind Investitionen nötig

Die IG Metall geht bislang davon aus, dass Bochum auch bei der künftigen Strategie des Konzerns eine wichtige Rolle spielen wird. Derzeit arbeiten in Bochum an den beiden Standorten Essener Straße und Castroper Straße rund 2500 Stahlarbeiter. „Doch damit wir auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben, benötigen wir jetzt dringend Investitionen“, so Karakurt.

Axel Schäfer unter dem Demonstranten vor der Hauptverwaltung von Thyssenkrupp Stahl in Duisburg. Foto: AS

Unter den Demonstranten ist auch der Bochumer Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer (SPD), der seit vielen Jahren enge Kontakte zu den Bochumer Stahlarbeitern unterhält. Schäfer ist sich sicher: Jetzt ist es 5 vor 12. Es geht um unsere Arbeitsplätze vor Ort.“ Er fordert ebenso wie der Betriebsrat den unbedingten Erhalt des Wambandwalzwerkes, immer noch eine der modernsten Anlagen dieser Art in Europa, für Bochum.

Nach der Aufsichtsratsitzung wird sich der Stahlbetriebsrat zusammensetzen. Möglicherweise, so Karakurt gegenüber der WAZ, gibt es dann bereits Informationen darüber, welche Einschnitte es konkret an den beiden Bochumer Standorten geben wird.