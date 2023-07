Tierpark in Bochum ermöglicht Mittelalter zum Anfassen

Bochum Verschiedene Stände vermittelten den Kindern im Tierpark Bochum einen Einblick in das Leben im Mittelalter. Was es zu erleben galt.

Schon beim Betreten des Tierparks in Bochum ist gleich zu erkennen: Hier gibt es heute mehr zu erleben, als „nur“ die Tiere in ihrem Alltag. Gleich am Eingang befinden sich altertümlich gekleidete Frauen, die – nicht nur – den Kindern anhand einer künstlichen Ziege das Milchmelken erklären und sie nebenan ein Reitturnier auf Steckenpferden austragen lassen. Denn am Wochenende laden einige Gruppen zum Mittelalterfest in den Tierpark ein und zeigen den Gästen das Leben und den Alltag in längst vergangenen Epochen.

Fäden spinnen unter dem Bismarckturm in Bochum

Eine Frau sitzt entspannt am Spinnrad und wirkt einen Faden aus roher Merino-Wolle, während nebenan im Wikinger-Lager über offenem Feuer ein Eintopf aus Spitzkohl und Dinkelklößen für das Mittagessen zubereitet wird. Inmitten des Platzes, um den sich die Zelte und Lager der mittelalterlichen Darsteller ringen, unterhält der Gaukler Nils eine Schar von Kindern mit witzigen Zaubertricks. Es werden zusammen mit den Besucherinnen und Besuchern Kerzen aus Bienenwachs hergestellt, ein Kräuter-Quiz veranstaltet und junge Krieger üben den Aufbau eines Schildwalls zur Verteidigung des Lagers. Die Atmosphäre unter dem Bismarckturm im Tierpark ist fröhlich und entspannt, keine modernen, technischen Hilfsmittel weit und breit. „Genau das ist es, was wir Mittelalter-Fans so lieben“, erklärt Karan Malla von der IG Bochum 1388, einer der Mitorganisatoren des Festes im Tierpark. „Wir wollen eine originalgetreue Darstellung der Epochen abbilden und zeigen, wie das Miteinander innerhalb der Gesellschaft funktionierte.“

Mittelalter-Fans unterstützen den Bochumer Tierschutz und den Tierpark

Aber wie kommt es denn überhaupt dazu, dass ein Mittelalterfest ausgerechnet im Bochumer Tierpark gefeiert wird? „Vor ein paar Jahren haben wir mit unserer Interessensgemeinschaft das Tierheim in Bochum durch unsere Präsentation des Mittelalters unterstützt“, erzählt Karan Malla. „An diesem Tag war auch Ralf Slavik, der Direktor des Tierparks, bei der Veranstaltung und tat sein Interesse kund, sich das auch für den Zoo in Bochum vorstellen könnte.“ So seien die Gruppen nun schon zum dritten Mal im Tierpark dabei. Neben der IG Bochum 1388 zeigen die Vereinigungen wie die Dortmunder Stadtwache, das Wikinger-Lager Fyr Dreki (was so viel wie „Feuerdrache“ bedeutet), und Liberum Fantasy traditionelle Handwerkskunst und vieles mehr.

Selbstgemachtes nach alter Tradition

In dem kleinen Dorf aus dem 14. Jahrhundert, in das sich der Platz am Bismarckturm im Tierpark verwandelt hat, ist alles selbst gemacht. Die Sitzgelegenheiten bestehen aus Strohballen, die Gewänder wurden – wie damals üblich – selbst mit der Hand genäht und Tische und Bänke aus Holz zusammengezimmert. „Verbunden wird das alles durch ein Stecksystem“, erklärt Ulrike Kirchner von der Gruppe Fyr Dreki und zeigt auf einen Platz im Lager, der mit Vorhängen verdeckt ist „Auch unsere Betten, denn ganz oft schlafen wir auch in unseren Wikinger-Lagern.“ Und Regina Grothues von Liberum Fantasy erklärt anhand eines selbst gestalteten Faserbuchs zum Anfassen, wie aus den unterschiedlichen Materialien wie Jute, Baumwolle oder Leinen der entsprechende Stoff hergestellt wird.

Wer sich selbst gerne einmal wie ein Bürger des Mittelalters fühlen und mehr über traditionelle Handwerkskunst und Kriegsbräuche erfahren möchte, hat am heutigen Sonntag (30.7.) noch bis 18 Uhr im Bochumer Tierpark und Fossilium die Gelegenheit dazu.

