Mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden ein Motorradfahrer und seine Sozia nach einem Unfall in Bochum. Nach ambulanter Behandlung konnten beide aber wieder entlassen werden. (Symbolfoto)

Verkehrsunfall Unfall in Bochum: Kradfahrer und Sozia landen auf Motorhaube

Bochum. Ein Kradfahrer und seine Sozia wurden bei einem Crash in Bochum durch die Luft geschleudert. Ein Autofahrer nahm ihnen laut Polizei die Vorfahrt.

Aufsehen erregend war ein Unfall am Dienstag in Bochum. Nachdem ein Auto einem Krad die Vorfahrt genommen hatte, landeten der Motorradfahrer und seine Sozia auf der Motorhaube des Pkw und fielen dann zu Boden.

Wie die Polizei berichtet, beabsichtige am Dienstag, 17. Dezember, um 16.01 Uhr ein 50-jähriger Bochumer mit seinem PKW von einem an der Hattinger Straße 223 gelegenen Parkplatz des Rewe-Marktes in Bochum-Weitmar auf die Hattinger Straße abzubiegen. Dabei habe er ein Kraftrad übersehen, heißt es.

Autofahrer nimmt in Bochum einem Krad die Vorfahrt

Das Krad war mit einem 20-jährigen Bochumer und seiner 16-jährigen Schwester besetzt. Das Zweirad stieß frontal mit dem Pkw zusammen, Fahrer und Sozia wurden nach vorne geschleudert, stürzten auf die Motorhaube und landeten danach auf der Fahrbahn.

Beide Personen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert, wo sie aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Hattinger Straße anderthalb Stunden teilweise gesperrt

Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf 3.500 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hattinger Straße im Bereich der Unfallstelle bis 17.37 Uhr teilweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Verkehrskommissariat aufgenommen..