Verlobungen und Heiratsanträge

Ob die Mistel in Weitmar bereits zu Ehen geführt hat, ist nicht überliefert.

In Großbritannien und in den USA, so heißt es, verloben sich Paare unter dem sagenumwobenen Zweig.

Auch romantische Heiratsanträge gehören hier in der Weihnachtszeit zum Ritual: Der Strauch vor dem Strauß, wenn man so will.