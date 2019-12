Bochum. Die Volksbühne Bochum zeigt eine weitere Vorstellung der Knast-Komödie „Residenz Schloss und Riegel“. Der Vorverkauf für den 11. Januar läuft.

Volksbühne Bochum legt launige Knast-Komödie neu auf

Wegen der großen Nachfrage nimmt die Volksbühne Bochum ihre Herbstkomödie „Residenz Schloss & Riegel“ von Winnie Abel wieder auf. Am Samstag, 11. Januar 2020, gibt es im Haus Spitz in Stiepel eine neuerliche Aufführung.

Zuschauer in Lach-Haft

Und darum geht es in diesem witzigen Schauspiel in ungewöhnlicher Kulisse: In einer Justizvollzugsanstalt stehen die Häftlinge vor einer Herausforderung. Für zwei Rentner sollen sie so tun, als seien sie nicht im Gefängnis, sondern in einer Seniorenresidenz! Was folgt, ist ein lustiger Spießrutenlauf für alle Beteiligten. Die muntere Verwechslungskomödie nimmt die Zuschauer/innen in Lach-Haft und lässt sie einen launigen Abend „hinter Gittern“ erleben.

Hier gibt’s Karten:

Unter der Regie von Conny Schiedung und Maxi Loebel spielen Rosi Kaufmann, Klaus Kischkel, Nina Klee, Maxi Loebel, Willi Pape, Armin Schönberner, Tanja Wiemann-Kranz und Ruth Wirth.

Beginn um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, es gibt nummerierte Plätze für 10 bzw. 12 Euro. Die Karten können unter 0234 / 47 23 87 reserviert werden.

Auch Esther Münch kommt zurück

Darüber hinaus weist die Volksbühne bereits auf eine weitere Vorstellung mit Esther Münch hin. Die Kabarettistin zeigt ihr Programm „Am besten Walli“ am Freitag, 6. März 2020, um 19 Uhr im Haus Spitz, Kemnader Straße 138. VVK: 0234/79 16 27 oder www.haus-spitz.de