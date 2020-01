Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volles Programm im Jubiläumsjahr

Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs plant das Haus Oveney (Oveneystraße 65) am Kemnader See in Stiepel zahlreiche Veranstaltungen: Im Januar und Februar finden u.a. Klavierkonzerte, Schreib-Workshops, Whisky-Verkostungen und ein Krimi-Dinner statt.

Karten für die Veranstaltungen gibt es unter 0234 / 79 98 88 sowie unter www.oveney.de