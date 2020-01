Wattenscheid. Der Vorverkauf für das Konzert der Rock Classic Allstars in Wattenscheid am 6. Juni läuft bereits. Für das Hit-Feuerwerk ein kleines Jubiläum.

Wattenscheid: 10. Rockparty steigt auf der Freilichtbühne

Jedes Konzert ist wie ein stimmungsvolles Klassentreffen: Man trifft alte Bekannte in geselliger Runde und hört die Hits aus seiner Sturm-und-Drang-Zeit. Seit vielen Jahren sorgen die Rock Classic Allstars (RCA) für eine große Sommerparty, bereits zum zehnten Mal geht es in diesem Jahr auf der Freilichtbühne in Wattenscheid rund.

Die Band Racey tritt 2020 auf. Foto: RCA

Zuvor traten Bandleader Heinz Heinemann und seine Combo sieben Mal in der Stadthalle Wattenscheid und je einmal im Lohrheidestadion und im Ruhrcongress an. „Die Freilichtbühne bietet eine einzigartige Atmosphäre und Kulisse, hier wollen wir auch bleiben“, blickt Heinz Heinemann in die Zukunft.

„Altbekannte, aber viele neue Musikgrößen“

Der Vorverkauf für das nächste Konzert am Samstag, 6. Juni, läuft bereits. Zum Bühnenjubiläum werden die RCA mit einem neuen Musikprogramm antreten. „Ein paar altbekannte, aber auch viele neue Musikgrößen wollen wieder ein dreistündiges Musikfeuerwerk zünden und die Zuschauer auch an ihre Jugend-, Party- und Rockzeit erinnern“, so Heinemann. Den Besuchern verspricht er „einen stimmungsvollen Abend mit bekannten Songs der letzten vier Jahrzehnte, eine Zeitreise der ganz besonderen Art – drei Stunden lang Hit auf Hit“. Bisher war die Freilichtbühne mit über 2000 Besuchern stets ausverkauft. Das Event gehört damit als feste Größe zu den ganz großen Veranstaltungen im Jahr in Wattenscheid.

Wattenscheid Von Steil-Haus bis Opel Heinz Heinemann sagt: „Ich bin ein waschechter Wattenscheider. Aufgewachsen und zur Schule gegangen auf der Heide. Das Ludwig-Steil-Haus spielte für mich als Teenager eine große Rolle. Unvergessen sind dort die legendären Jugend-Discos.“ Der berufliche Weg: Lehre als Kfz-Mechaniker, Jobs im Opelwerk und in der Autobranche. Die (Oldie-)Musik ist seine große Leidenschaft.

Erneut stehen am 6. Juni viele Musiker bekannter Bands aus den 70er und 80er Jahren im Programm. Dazu gehören Steve Whalley (Ex-Slade), Oliver Marsh (Sailor) sowie Clive Wilson mit seiner Band Racey (bekannt mit Songs wie „Some girls, Lay your love on me“, „Runaround Sue“).

Oliver Marsh (Sailor) steht auch auf der Bühne. Foto: RCA

Die Ticketpreise wurden seit sechs Jahren nicht erhöht, „in diesem Jahr kommen wir allerdings leider nicht mehr an einer Erhöhung vorbei. In allen Bereichen steigen die Kosten, das können wir nicht mehr auffangen“, sagt Heinemann. Drei Euro mehr werden fällig.

Der Vorverkauf läut bereits

Tickets für 28 Euro gibt es in Wattenscheid bei „Lotto Toto“ im Gertrudiscenter, in der „Kleinen Raupe“ an der Westenfelder Straße 3, im Kiosk „Pick-up“ an der Höntroper Straße 49, sowie unter www.rockclassicallstars.de (zzgl. Gebühr) und an allen bekannten VVK-Stellen und CTS Eventim. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.