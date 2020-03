Alle Fraktionen haben in der Sitzung der Bezirksvertretung Wattenscheid am 3. März den Vorschlag, das Fahrradfahren in der Wattenscheider Fußgängerzone zu erlauben, abgelehnt. Die Sicherheit der Fußgänger müsse gewährleistet werden. Der ADFC Bochum kritisiert diese Entscheidung. Die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zur Freigabe sei „qualifiziert und fachlich nachvollziehbar“ gewesen.

Der ADFC weiter: „Wohlgemerkt: Es geht nicht darum, die Fußgängerzone zum Radweg zu machen, sondern lediglich dem Radverkehr zu gestatten, die Fußgängerzone zu nutzen. Das heißt: Der Fußgänger hat Vorrang, der Fahrradfahrer darf im Schritttempo fahren und hat Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen.“

Bezirksvertretung: Sicherheit der Passanten geht vor

Die Politiker sahen bei einer Freigabe für den Fahrradverkehr die Sicherheit der Fußgänger gefährdet. Die relativ enge Oststraße sei nicht mit der für den Radverkehr freigegebenen Fußgängerzone in Herne vergleichbar. Nötige Umwege, um Ziele in der Wattenscheider Innenstadt zu erreichen, seien zumutbar.

Der ADFC Bochum hält diese Entscheidung „für einen Rückfall in fahrradfeindliche Zeiten, die nicht mit den Grundsatzbeschlüssen der Stadt Bochum zur nachhaltigen Mobilität vereinbar sind und den Zielen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und Fahrradfreundlicher Städte (AGFS) deutlich widersprechen.“

Wattenscheid Radwegenetz fehlt Wattenscheid hat laut ADFC „insgesamt keine ausreichende Radverkehrsinfrastruktur, und seit Jahren wird die schwindende Attraktivität und Frequentierung der Innenstadt beklagt. Eine Freigabe der Fußgängerzone bildet hier einen wichtigen Lückenschluss und trägt zur Belebung der Einkaufszone bei.“ Der ADFC Bochum fordert, „den Beschluss zu überdenken und sich in einer Anhörung mit den Argumenten der Verkehrsexperten auseinander zu setzen“.

In der Bochumer Innenstadt sei es vorgemacht worden: „Großteile der Fußgängerzone – bis auf die in der Tat recht enge Kortumstraße – wurden für den Fahrradverkehr freigegeben. „Hier funktioniert das Miteinander, vor dem die Bezirksvertreter in Wattenscheid sich fürchten“, so Georg Puhe vom ADFC.

Vorlage der Verwaltung

Die Beschlussvorlage der Verwaltung zitierte aus einer Studie „Mit dem Rad zum Einkauf in die Innenstadt – Konflikte und Potenziale bei der Öffnung von Fußgängerzonen für den Radverkehr“, die zum Ergebnis kommt, „...dass Radfahrende sich im Allgemeinen an die Verkehrsverhältnisse anpassen: Während die gefahrenen Geschwindigkeiten bei geringem Fußverkehr höher ausfallen, sinken sie mit zunehmender Fußverkehrsstärke immer weiter ab bis irgendwann gar nicht mehr Rad gefahren werden kann. Die Konflikte blieben dabei konstant auf sehr geringem Niveau.“

In Bereichen der Bochumer Fußgängerzone ist Radfahren erlaubt. Foto: ADFC

Bochum-City als Vorbild

Das deckt sich laut ADFC mit den Erfahrungen in der Bochumer Innenstadt und der Freigabe der Huestraße für den Fahrradverkehr. „Diese nahmobilitätsfeindliche Entscheidung der Bezirksvertretung ist ein deutlicher Rückschritt und vergibt Chancen für die Wattenscheider Innenstadt.“ In einer Studie der Uni Erfurt zur Freigabe von Fußgängerzonen sei festgestellt worden: „In der Untersuchung wiesen radfahrende Kunden einen höheren Jahresumsatz auf als Kunden, die mit dem eigenen Kfz anreisen.

„Einzelhandel“ kann profitieren

Damit kann auch der Einzelhandel von einer Fußgängerzonenfreigabe für den Radverkehr profitieren.“ Und: Wichtige innerstädtische Verbindungen besonders auch zu den Schulen seien durch diese Entscheidung weiterhin abgeschnitten. „Sollen die Kinder und Jugendlichen auf dem Schulweg zum Gymnasium aus den nördlichen Stadtteilen, z.B. Günnigfeld, absteigen oder über Hauptverkehrsstraßen ohne sichere Radwege östlich oder westlich diese Fußgängerzone mit Zeitverlust umfahren?“, so der ADFC.