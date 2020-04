Wattenscheid: Weltladen mit Lieferservice für faire Produkte

Wattenscheid. Auch der Weltladen Wattenscheid bietet in der Corona-Krise einen Lieferservice für fair gehandelte Produkte. Mit Extra-Paketen vor Ostern.

Durch die Schließung der Friedenskirche ist der Weltladen nun nicht wie gewohnt erreichbar – „aber wir bleiben engagiert und versuchen unsere Verkaufsmöglichkeit anzupassen“, erklären Gabriele Rebbe und Klaus-Jürgen Franke. So gibt es jetzt einen Zustellservice für fair gehandelte Waren. Dazu wird der Weltladen von einem Studenten unterstützt.

Bauern in Not

„Unsere Projektpartner in den Ländern des Südens trifft die jetzige Krise nämlich doppelt hart: Wegbrechende Märkte durch geschlossene Grenzen sowie Ein- und/oder Ausfuhrverbote oder Ausgangssperren können die Kleinbauern dort nicht durch privatwirtschaftliche oder staatliche Rücklagen kompensieren.“ Und das Virus treffe dort auf Gesundheitssysteme, deren medizinische Versorgung schon gar nicht auf solche Krisen eingestellt seien. „Aber auch den kirchlichen Entwicklungsdiensten beginnen die Hilfsgelder einzubrechen, denn die traditionellen Ostersammlungen für die Länder des Südens sind wegen nicht stattfindender Oster-Gottesdienste massiv gefährdet“, so Gabriele Rebbe und Klaus-Jürgen Franke.

Student liefert aus

Daher unterstütze der Weltladen in der Zeit bis Ostern Misereor, indem er fair gehandelten Misereor-Kaffee anbietet. Rebbe: „Wer jemandem zum Osterfrühstück eine Freude machen will mit einem solchen Päckchen Kaffee und einem Osterriegel, oder den Enkelkindern einen Ostergruß zukommen lassen möchte, da ja auf Besuche in Zeiten wie diesen verzichtet werden soll, kann kann sich uns melden, um die Bestellung aufzugeben, die wir dann ausliefern werden.“ Kontakt: Tel. 02327/ 88 541 oder E-Mail franke.kj@arcor.de.

Fair gehandelte Produkte

So könne auch der geschlossene Weltladen – selbst von Verlusten wegen des „ausgefallenen Ostergeschäfts“ betroffen – „ein wenig weiterhin das tun, was sein Sinn ist: Solidarität weiter geben“. Rebbe nennt als Beispiel: 500 g Misereor-Kaffee bio und fair sowie ein Osterschokoriegel kosten insgesamt zehn Euro; und als Überraschung für Kinder kosten eine Tafel Schokolade, eine Rolle Kekse und ein Osterschokoriegel insgesamt fünf Euro.