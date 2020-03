Wattenscheid Material wurde untersucht - Stadt: keine Gefahr

Bei der Untersuchung des Wegematerials lag das erste Probenergebnis am 4. März vor und fiel laut Stadt „überraschend aus: Die Proben erwiesen sich als dioxinbelastet, die Werte lagen mit zirka 6000 Nanogramm/Kilogramm aber deutlich unter dem Grenzwert von 10.000 Nanogramm“. Weitere Proben im gesamten Park wurden genommen.

Diese Ergebnisse lagen am 6. März vor: Danach überschreite die Konzentration den Grenzwert mit bis zu 33.000 Nanogramm erheblich. Dioxin gilt als krebserregend. Hier liege der Schadstoff aber gebunden in Kupferschlacke vor, sei also kein Kontaktgift, so Stadtbaurat Bradtke. Es gelte zudem als nicht wasserlöslich, werde also nicht ausgeschwemmt.