Die Nachrichten überstürzen sich, alle Veranstaltungen bekommen derzeit den Vermerk „nach jetzigem Stand“. Die Bochum Marketing GmbH hat als Veranstalter die traditionsreiche Gertrudiskirmes denkbar kurz vor der Eröffnung abgesagt und damit den Erlass der Landesregierung befolgt und den Empfehlungen der Stadt Folge geleistet. Die Kirmes auf der Ost- und der Hochstraße bis zum Alten Markt war vom 14. bis 22. März im Kalender markiert, die Absage kam am späten Mittwoch.

Kurzfristige Absage

Am Dienstagabend waren bereits einige Fahrgeschäfte und Buden sowie Wohnanhänger der Schaustelle in der Wattenscheider City abgestellt, am Donnerstagmorgen rückten sie wieder ab. Rund 30 sollten es insgesamt sein.

Um die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen, dürfen in allen Städten in Nordrhein-Westfalen aktuell keine Veranstaltungen durchgeführt werden, bei der über 1000 Personen erwartet werden, so der Erlass des Gesundheitsministeriums.

Schausteller hoffen noch für Ostern

Bernhard Prinz, Sprecher der Bochumer Schausteller und Betreiber unter anderem der „Drachenschänke“, bezieht ganz klar Stellung: „Die Gesundheit geht vor. Wir müssen uns damit zunächst einmal alle abfinden.“ Welche Kirmesveranstaltungen in absehbarer Zeit überhaupt zugelassen werde könnten, sei damit noch völlig offen, man befinde sich in enger Abstimmung mit Bochum Marketing. „Wir haben Hoffnung für die Osterkirmes und die Stadteilkirmes in Linden“, gibt er weiter. Ob es für die Schausteller eine Entschädigung in irgendeiner Form geben könne oder werde, sei auch noch nicht geklärt.

Wochenmarkt am Freitag auf Bebelplatz-Parkplatz

Der Wochenmarkt diesen Freitag (13.) findet trotz der Kirmes-Absage wie angekündigt auf dem Parkplatz August-Bebel-Platz statt. Die Markthändler hätten viel lieber wie gehabt auf dem von den Kirmes-Schaustellern leergeräumten Alten Markt aufgebaut. Doch die Stadt Bochum gab dafür kein grünes Licht.