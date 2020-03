Wattenscheid: Schwerer Verkehrsunfall auf Zeppelindamm

Vor dem Laternenmast landete ein VW Golf, der links an dem abbiegenden Bus vorbeifahren wollte. Der Unfall passierte an der Kreuzung Zeppelindamm/Varenholz-/Zollstraße.

Bochum-Höntrop. Erneut hat es am Freitag auf dem Zeppelindamm in Höhe der blauen Fußgängerbrücke einen schweren Unfall gegeben. Eine Person wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei wollte ein Bogestra-Gelenkbus der Linie 390, der aus Richtung Eppendorf kam, am Freitag gegen 11.15 Uhr nach rechts in die Zollstraße abbiegen; dafür müssen die Busse wegen der engen Kurve stets ein wenig nach links ausholen.

Laut Polizei verlor ein Pkw-Fahrer, den in Richtung Wattenscheider Hellweg unterwegs war und links an diesem Bus vorbeifahren wollte, die Kontrolle über seinen schwarzen VW Golf mit EN-Kennzeichen und krachte dann vor dem Bus gegen einen Laternenpfahl an der Kreuzung. Eine Person aus dem Pkw wurde schwer verletzt.

Der Bereich wurde bis gegen 12.45 Uhr teilweise gesperrt, es kam zu langen Rückstaus. An der Kreuzung kam es in der Vergangenheit wiederholt schon zu mehreren teils schweren Unfällen mit Verletzten.