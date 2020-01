Bochum. Ein Straßenräuber hat eine 61-jährige Frau in Wattenscheid überfallen. Sie telefonierte in einem Hauseingang, als der Täter sie attackierte.

Wattenscheid: Straßenräuber überfällt Frau im Hauseingang

Eine 61-jährige Frau ist Opfer eines Straßenraubes in Wattenscheid geworden. Äußerlich blieb sie unverletzt. Die Täterbeschreibung ist relativ gut.

Nach Polizeiangaben ereignete sich das Verbrechen bereits am 9. Januar gegen 14.50 Uhr auf der Westenfelder Straße; angezeigt wurde er einen Tag später.

Die Gelsenkirchenerin hatte in Höhe der Hausnummer 18 in einem Hauseingang telefoniert, als sie von dem Täter angesprochen wurde. Nachdem er ihr verbal gedroht und ihre Wertsachen gefordert hatte, übergab sie ihm ihre Geldbörse und ihr Handy. Der Räuber flüchtete in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung der Polizei

So wird der Räuber beschrieben: 1,80 bis 1,85 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, normale Statur, dunkle kurze Haare, Vollbart, tiefere Stimmlage, „südländisches“ Aussehen. Er trug wahrscheinlich eine blaue Jacke und eine blaue Jeans.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet um Zeugenhinweise: 02327/963 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).