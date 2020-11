Zu einem echten Chartstürmer wird die Band Blame Tracy aus Bochum: In den Ruhrcharts, einer gemeinsamen Hitparade der Lokalradios Bochum, Essen und Herne, brachten sie es mit ihrer brachialen Ballade „Exhale“ auf einen fulminanten siebten Platz. Vier Wochen lang waren sie in den Charts vertreten.

Für eine junge Band aus der Region ist das eine beachtliche Leistung, schließlich entscheiden über die Platzierungen einzig die Hörer – und die haben offenkundig ordentlich Stimmung gemacht für „ihre“ Jungs aus Wattenscheid. „Wir waren total aufgeregt, wo wir wohl landen würden“, sagt Gitarrist Nils Werner. An Miley Cyrus und Seeed führte dann kein Weg vorbei: „Miley war stets vor uns, keine Chance. Aber immerhin waren wir vor Tina Turner. Das ist absolut super.“

Zwei Wattenscheider Schulfreunde machen gemeinsam Musik

Blame Tracy besteht aus zwei alten Schulfreunden, die schon lange jede freie Minute damit verbringen, gemeinsam Musik zu machen. Erste Erfolge feierten Timo Gilke (34) und Nils Werner (35) als Teil der mittlerweile vierköpfigen Band Gravity Rail , die u.a. bei Olgas Rock und 2018 als Vorgruppe der Kassierer in der Zeche spielte und weiterhin aktiv ist. Blame Tracy ist also gewissermaßen das Zweitprojekt von Timo und Nils, die hier als Duo auftreten und gerade viel Zeit und Lust in ihre neue Band investieren. „Die Idee war, einfach zu zweit was auf die Beine zu stellen. Mal sehen, wohin uns das führt“, sagt Nils.

Zupackende, handgemachte Rockmusik in reduzierter Orchestrierung: So könnte man den Stil von „Blame Tracy“ wohl am ehesten beschreiben. Denn dass hier tatsächlich stets nur zwei Musiker am Werk sind, fällt inmitten ihres kraftvollen Sounds kaum auf.

Ungewöhnlich: Die Band spielt nur zu zweit

Die Arbeitsteilung ist ungewöhnlich: Nils erweist sich als Meister an der Gitarre, während Timo als Sänger gleichzeitig Schlagzeug und Percussion bedient. Auf Bass oder Keyboard verzichten sie live bewusst: „Wir versuchen immer, den Sound relativ breit und mit viel Hall auf der Gitarre hinzukriegen“, meint Nils. „Das soll schon rockig klingen.“ Ob sie bisweilen einen dritten Mitspieler vermissen? Da brauchen die beiden nicht lang zu überlegen: „Klar hätte ich manchmal beim Singen gern die Hände frei, aber das groovt auch als Duo“, sagt Timo.

Zweiköpfige Bands findet man in der Rockgeschichte eher selten, aber es gibt sie durchaus. Man denke etwa an die White Stripes oder die Black Keys, die in dieser minimalistischen Besetzung ihren Durchbruch erlebten. Auch Blame Tracy haben daran großen Gefallen gefunden: Die Hierarchien sind flach, die musikalischen Spielmöglichkeiten dafür umso größer. Dabei erfordert der Job des singenden Drummers von Timo Gilke vor allem bei den vielen Live-Auftritten eine Menge Disziplin: „Das ist schon Übungssache“, meint er. „Man muss den Takt halten und darf sich nicht verlieren.“

Neues Video auf Youtube zu sehen

hoffen sie, bald endlich wieder öfter live spielen zu können, denn genau dafür brennen die beiden besonders. Bis dahin bringen Blame Tracy ihre Songs lieber häppchenweise an den Start, ein ganzes Album ist derzeit nicht geplant. Das Video zum neuen Song „Whiplash“ haben sie gemeinsam mit dem Filmemacher Dominik Wille in ihrem Probenraum aufgenommen – und das knallt richtig! Seit wenigen Tagen kann man es bei Youtube anklicken .

Info: Neue Songs sind bald am Start

Sechs Songs haben Blame Tracy mittlerweile aufgenommen, die auf allen gängigen Plattformen wie Spotify und Itunes erschienen sind. Mit „Drain the swamp“ und „Tracy“ erscheinen neue Songs in den nächsten Wochen.

Nils Werner und Timo Gilke sind in Wattenscheid aufgewachsen und ihrer Heimat weiterhin treu verbunden. Daher haben sie das Video zu ihrem Song „Right here“ auf einem Dach in der City gedreht. Alle Infos auf sptfy.com/blametracy