Wattenscheider holen sich Sternsinger-Segen in Geschäften ab

Tobias und Bettina Westerhoff vom gleichnamigen Hofladen zeigen die Sternsinger-Sammelbüchse:Die üblichen Sternsinger-Besuche in den Haushalten können wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden.

Bochum-Wattenascheid Die Sternsinger in den Gemeinden in Bochum-Wattenscheid bieten den Segen "to go" an. Das Angebot im Bauernladen wird gut angenommen.

Es ist besonders der persönliche Kontakt, der jedes Jahr aufs Neue das Sternsingen der katholischen Kirche ausmacht. Dieses Jahr müssen die Gemeinden darauf verzichten, denn Hausbesuche sind aufgrund der Pandemie nicht möglich. Doch Not macht erfinderisch, und die Gemeinden in Wattenscheid trotzen den Bedingungen mit klugen Konzepten.

Bochumer Aktion läuft schon seit vergangenem Dezember

Die Kolpingfamilie Westenfeld hat sich bereits früh Gedanken um eine corona-konforme Umsetzung des Sternsingens gemacht. Hier gibt es dieses Jahr den Segen in anderer Form an festgelegten Orten, das Motto der Aktion lautet „Sternsingen, aber sicher - mit einem Segen to go“.

Sternsinger sind nicht persönlich vor Ort, nur die Segensaufkleber, Flyer zur Aktion und eine Spendendose liegen aus. „Wir nutzen dazu Geschäfte, die in Westenfeld ohnehin offen haben, da können die Leute ihren Segen abholen“, erklärte Stefanie Höller vom Leitungsteam der Sternsinger der Kolpingfamilie bereits kurz vor Weihnachten.

Alle Standorte sind gut erreichbar

Die Orte liegen in Westenfeld verteilt, „mittendrin und an den Außengrenzen“, sodass alle im Viertel erreicht werden können. Besonders die vorhandenen Hygienekonzepte der Geschäfte würden es ermöglichen, die Materialien auszulegen, so Höller. Einer dieser Standorte ist Westerhoffs Bauernladen an der Westenfelder Straße.

Hier liegen seit dem ersten Dezember vergangenen Jahres eine Spendendose, Flyer, sowie der Segensaufkleber aus. Das Angebot in ihrem Laden würde sehr gut ankommen, berichtet Bettina Westerhoff. „Die Kunden sind froh darüber, dass überhaupt etwas stattfindet“, meint sie. „Das wird hier sehr gut angenommen“. Nahezu jeder ihrer Kunden würde spenden.

Verschieben war keine Option

Ein Verschieben des Brauchtums, wie es andere Gemeinden in Bochum zunächst in Erwägung gezogen hatten, kam für die Kolpingfamilie in Westenfeld nicht infrage. Höller war früh klar, dass das Sternsingen in Zeiten von Corona mit besonderen Regeln und erheblichen Einschränkungen vonstattengehen würde.

Andere Wattenscheider Gemeinden verteilen ebenfalls den Segen to go Auch die Gemeinden aus Leithe, Höntrop und Günnigfeld halten alternative Konzepte zu den üblichen Hausbesuchen der Sternsinger parat. In Leithe und Höntrop gibt es, ähnlich wie in Westenfeld, den Segen to go in verschiedenen Geschäften des jeweiligen Stadtviertels.

Info: Eine Übersicht über die Standorte gibt es hier

In Herz Mariä in Günnigfeld hingegen werden die Sternsinger am Samstag, 9. Januar von 8.30 bis 13 Uhr auf dem Günnigfelder Wochenmarkt stehen und den Segen verteilen. Dies geschieht unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

