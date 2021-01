Wattenscheider Kult-Gastronom hört auf: Aus fürs Charivari

Wattenscheid. Über Jahrzehnte hat Manfred Ortmann die Kneipenszene in Wattenscheid mitgestaltet. Zuletzt im Charivari. Jetzt ist Schluss - mit Ausverkauf.

"Es wird ein neues Charivari geben", hatte Manni Ortmann vor Jahren mehr als überzeugt gesagt - und lag richtig. Nach dem Auszug der Kultkneipe im Wattenscheider Bahnhof gab es 2016 eine Fortsetzung im "Gastro 09", dem Vereinsheim der SG Wattenscheid 09 an der Berliner Straße. Aber jetzt soll definitiv Schluss sein.

Standort an der Berliner Straße

Ohne Zögern nennt er die Gründe: "Ein Jahr keine Einnahmen, durch Corona sowieso, wir werden beide 65, und in den letzten drei Jahren war ich 555 Tage im Krankenhaus." Manni Ortmann hat einen kurzen Abschiedsgruß auf Facebook gepostet und selber nicht mit dem rieisgen Echo gerechnet. Es haben sich so viele Freunde, Wegbegleiter und Anhänger gemeldet, dass er sich mit Ehefrau Moni doch zu einem "Ausverkauf" der Ausstattung der Kneipe entschlossen hat.

Live-Konzerte und Whisky-Tastings

Immerhin kennen viele die Möbel, Bilder und den Schriftzug "Charivari" aus der Zeit am WAT-Bahnhof, vor allem durch die Live-Konzerte und die Whisky-Verkostungen, die "Tastings". Referenten aus den Highlands oder den USA kamen nach Wattenscheid. Bei den anschließenden Schottland-Touren haben sie bis zu 72 Personen in einen Doppeldecker-Bus gepackt.

Live-Musik lockte nach WAT

Bei den Konzerten will Manni die Gesamtzahl nicht einmal schätzen, meint nur "unzählige". Ein paar Namen kommen da spontan, "die Black Devils, aber die alten, oder, klar, Simply Seven", lokale Künstler, dazu etwa auch Heinz-Rudolf Kunze. Eine Sensation, daran erinnert er sich gern, war der Auftritt von Jo Hartmann und Band, "das hat richtig Spaß gemacht". Die Wattenscheider Band Simply Seven, die als erste Band überhaupt im „Charivari" aufgetreten ist, gab am Bahnhof ihr Abschlusskonzert unter dem Motto „17 Jahre Charivari".

Ein Teil Wattenscheider Kneipengeschichte

Gerade soll ein Möbelstück hinausgerollt werden, "Jürgen Dieckmanns Bütt", meint Manni versonnen, "immer zu Allerheiligen hatte der sein neues Programm". Der Wattenscheider Kabarettist war im Charivari ebenfalls Stammgast.

1983 eröffneten Manni und Moni das „Baguette" an der Otto-Brenner-Straße, zogen dann mit dem Namen „Baguette“ um an die Voedestraße, eröffneten 1990 die „Destillery" an der Ecke Swidbert-/Hochstraße. Im Charivari am Bahnhof kam das Ende, weil der Bahnhof verkauft werden sollte. Ein Plan, der erst vor einem knappen Jahr tatsächlich auch umgesetzt wurde.

Standort Berliner Straße

Aber so richtig wie an der alten Adresse hat es dann am Stadion Berliner Straße nicht mehr geklappt. "Die Bewirtschaftung in einem Vereinsheim ist schwer gewinnbringend umzusetzen", bilanziert Manni salomonisch. Und eine Musik-Konzession gab es hier auch nicht. Dann kommt wieder eine der Zahlen hinterher, seit 1999 hat er die Kneipe am Bahnhof betrieben, seit 2017 hier, insgesamt hinter den verschiedenen Tresen damit "37 Jahre, drei Monate, sechs Tage", ohne groß nachzurechnen. Die Clubführung der SG hat ihm nun einen Aufhebungsvertrag zum 31. Januar angeboten, und Manni hat nicht gezögert.

Kartons voller Gläser und das Klavier

Alles soll, alles muss raus, Kartons voller Gläser stehen bereit, "ich hab' bei Ebay geguckt, die kann man nur verschenken". Deshalb hängt da auch nur ein Zettel dran: "Spardose der Enkelin steht vorne." Um das Klavier tut es ihm leid. "Der Blues Brothers Film war noch nicht raus, aber die Band gab's schon, und der Pianist hat dreimal hier gespielt", erzählt er stolz. Aber auch für das Instrument macht das Internet wenig Hoffnung.

Hier soll nun Schluss sein, "unsere aktive Kneipenzeit ist vorbei", sind sie sich heute sicher. "Für das große Ganze ist es schade, Hier: Gott sei Dank, es hat viel Geld gekostet", fasst Manfred Ortmann zusammen. Seit einer Notoperation sitzt er im Rollstuhl, der linke Vorderfuß musste amputiert werden. Das Leben als Selbständiger, als Wirt, ließ ihn den Diabetes herunterspielen, bis Lebensgefahr bestand.

Wiedersehen am Alten Markt

Ein paar der Guinness-Gläser, etwas vom Spirit des Charivari soll bald wieder auftauchen. Denn Maria Ferreira will die Whisky-Tastings in Wattenscheid fortsetzen. Dann in ihrem Café BelMar am Alten Markt. "Bem vindo", statt "you're welcome" - willkommen, möglichst bald, irgendwann nach Corona.

INFO: Katzenmusik im Duden

Der Duden nennt den Gebrauch von "Charivari" veraltet und verweist auf die Nutzung im Sinne von "Katzenmusik" oder "Durcheinander", abgeleitet aus französisch charivari, spätlateinisch caribaria und griechisch karēbaría, gleichbedeutend mit Kopfschwere oder Kopfschmerz. Der Duden führt den Begriff Charivari erstmals 1880 auf.

