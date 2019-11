Feuerwehr Windböen in Bochum: 20-Meter-Baum stürzt auf Wohnhaus

Bochum. In der Nacht zu Donnerstag haben in Bochum Windböen mehrere Bäume und Äste entwurzelt oder abgerissen. Die Feuerwehr hatte drei Einsätze.

Starke Windböen haben in der Nacht zu Donnerstag für drei Einsätze der Feuerwehr Bochum gesorgt.

An der Uhlenbrinkstraße in Querenburg stürzte ein Baum gegen ein Haus und musste mit Hilfe des Feuerwehrkrans weggeräumt werden. Der Einsatz wurde der Leitstelle um 2.21 Uhr in der Nacht gemeldet.

Eine etwa 20 Meter hohe Birke war durch den Wind entwurzelt worden und gegen ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Durch die Baumkrone wurde das Dach beschädigt. Mit Hilfe einer Drehleiter und dem Feuerwehrkran wurde der Baum gesichert und dann vom Gebäude weggezogen und zerkleinert.

Einsatzkräfte waren bis in den Morgen unterwegs

Bis 6 Uhr morgens waren die Kräfte damit beschäftigt. 15 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache waren vor Ort.

Auch bei zwei weiteren Einsätzen handelte es sich um umgestürzte Bäume beziehungsweise abgerissene Äste. Auch hier wurden die Gefahrenstellen durch die Feuerwehr beseitigt.