Bochum. Das Zeltfestival Ruhr geht vom 21. August bis 6. September am Kemnader See über die Bühne. Kabarettist Torsten Sträter bietet eine Zusatzshow.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeltfestival Ruhr Bochum: Zusatzauftritt von Torsten Sträter

Wegen der großen Nachfrage hat das Zeltfestival Ruhr 2020 ein Zusatzshow mit dem Kabarettisten Torsten Sträter ins Programm gehievt. Auch der Blick auf andere Event ist vielversprechend.

Das 13. Zeltfestival geht vom 21. August bis 6. September in der Zeltstadt am Kemnader See über die Bühne, wobei Sträter am 31. August zu erleben sein wird. 40 Konzert-, Comedy- und Kabarett-Veranstaltungen werden insgesamt geboten.

Adel Tawil kommt

Seit seiner Zeit mit dem Duo „Ich + Ich“ ist Adel Tawil Gast beim ZfR. Der Startschuss für seine „Alles lebt“-Tour fällt im Januar 2020, am 4. September gastiert Tawil in Bochum.

Dendemann hat nicht nur mit seinem Album „Die Pfütze des Eisbergs“ Rap-Geschichte geschrieben. Nun kehrt er mit seinem neuen Album „Da nich’ für“ nach längerer Abstinenz auf die großen Bühnen zurück. Bochumer Termin: 26. August.

Über 40 Jahre Fischer Z

Seit 42 Jahren ist John Watts mit seiner Band „Fischer Z“ im Geschäft. 20 Alben und 2 Millionen verkaufter Alben gehen auf sein Konto. Mit der 2019er CD „Swimming in Thunderstorms“ blickt die britische Band auf ihre lange Geschichte zurück. Termin: 29. August.

Neben Musikern und Bands finden alljährlich auch die Wortakrobaten beim Zeltfestival ihr Publikum. Mit Jochen Malmsheimer (30. August) und Frank Goosen (31. August) sind aus diesmal zwei Bochumer Künstler zu Gast.

Vorverkauf: Tickethotline 0180 500 42 22