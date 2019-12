Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zentrale Anlaufstelle gefordert

Zuständig für die berufliche Qualifikation von Flüchtlingen sind zwei Anlaufstellen. Für Asylsuchende und geduldete Flüchtlinge gelten die Bestimmungen des SGB III, zuständig sind damit die Arbeitsagenturen. Für anerkannte Flüchtlinge gilt das SGB II, sie werden betreut von den kommunalen Jobcentern.

In der Bertelsmann-Studie „Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen“ wird beklagt: „Wenn Asylsuchende einen Schutzstatus erhalten, kommt es zu einem Wechsel der Rechtskreise. Begonnene Fördermaßnahmen müssen im ungünstigsten Fall abgebrochen werden und auch der Datentransfer zwischen Arbeitsagenturen und Jobcentern gestaltet sich schwierig. Es braucht daher eine zentrale Anlaufstelle, die den Rechtskreiswechsel möglichst weich gestaltet.“

In Bochum haben nach Auskunft des Jobcenters 2018 insgesamt 105 Geflüchtete eine Ausbildung begonnen, 2017 waren es 65 und 2016 waren es 34. An Sprachkursen werden in diesem Jahr voraussichtlich 4600 Personen teilnehmen. Zwischen Januar und August haben 2038 Menschen Qualifikationsmaßnahmen begonnen. Auf dem Arbeitsmarkt integriert worden seien im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 808 Geflüchtete.