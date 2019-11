Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person

Matthias Schamp (* 1964 in Bochum) wuchs in Krefeld auf und studierte von 1983 bis 1990 Kunstgeschichte und Philosophie an der Ruhr-Universität. Seitdem ist er als Autor, Künstler und Lehrbeauftragter tätig.

In Bochum erregte Schamp 2011 Aufsehen, als er mit Steffen Schlichter das Situative Brachland Museum initiierte. Für die erste Ausstellung des „Museums“ hatten 49 Künstler Werke geschaffen, die ohne Genehmigung über den Zaun auf eine im Besitz der Stadt befindliche Brache im Bermudadreieck geworfen wurden.