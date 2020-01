Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person

Pfarrerin Dr. Anja Nicole Stuckenberger (*1971) wurde in Bochum geboren und besuchte die Schiller-Schule. 1990 bis 1996 studierte sie Ethnologie an der Universität Münster. Es folgten Studien und Forschungsprojekte zu Themen der Gesellschaft und Religion der Inuit und zum Klimawandel an der Universiteit Utrecht.

Später studierte sie in Kanada und in den USA Theologie. Seit 2012 war sie ordinierte Pfarrerin und Superintendentin der ev. Lutheran Church of America in Pennsylvania.