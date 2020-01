Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person

Dr. Anja Liedtke (*1966 in Bochum) ist Sprachwissenschaftlerin und promovierte mit einer Dissertation „Zur Sprache der Berichterstattung in den Kriegen am Golf und in Jugoslawien“.

1996 wurde ihr der Bettina-von-Arnim-Literaturpreis für die Erzählung „China through my eyes“ verliehen. Es folgten Romane wie „Stern über Europa“ (2012) und „Schwimmen wie ein Delfin oder Bowies Butler“ (2017) sowie die israelischen Reiseerzählungen „Blumenwiesen und Minenfelder“ (2014).

Liedtke war 2018 Stipendiatin im Stuttgarter Schriftstellerhaus und 2019 Stipendiatin des Goethe-Instituts Prag. Sie ist Mitglied u.a. im Verband Deutscher Schriftsteller und bei den Bochumer Literaten.