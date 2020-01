Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Termine zur Auswahl

Mögliche Abhol-Termine in Amsterdam sind Ostersamstag und der 23. April. Je nach Präferenz der Interessierten wird mindestens eine Gruppe aufbrechen und an einem dieser Termine Schokolade abholen.

Vorgaben ans Rad gibt es keine. Ob E-Bike, Lastenrad oder Trekkingrad mit Fahrradtaschen, ist ganz dem Fahrer überlassen. Es sollte jedoch vorher gründlich durchgecheckt werden. Fahrradpumpe und etwa neue Schläuche gehören ins Gepäck.

Fabian Bartelt und Christoph Lotz freuen sich über Mitfahrende und interessierte Händler, aber ebenso über helfende Hände in der Organisation. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an fabian.bartelt@mailbox.org melden. Sod oder über Facebook kann auch der Termin fürs nächste Treffen erfahren werden.