Verlkehr 18-Jährige bei Auffahrunfall in Bottrop leicht verletzt

Bottrop Bei einem Unfall auf der B 224 ist eine 18-Jährige verletzt worden. Vor einer roten Ampel war ein Auto auf den Vordermann aufgefahren.

Am Dienstag gegen 18 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall vor einer roten Ampel auf der Braukstraße in Höhe der Prosperstraße. Eine 42-jährige Autofahrerin aus Essen fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf das Auto eines 18-Jährigen aus Gelsenkirchen auf. Dessen 18-jährige Beifahrerin aus Gelsenkirchen verletzte sich leicht. Medizinische

Hilfe war nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand 2000 Euro Sachschaden.