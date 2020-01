Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

19 Wohnheime im drei Städten

Das Studierendenwerk Essen-Duisburg betreibt bisher 19 Wohnheime, neun in Essen, sieben in Duisburg und drei in Mülheim an der Ruhr. Sie sind für Studentinnen der Universität Essen-Duisburg, der Folkwang-Universität der Künste und der HRW gedacht. Ihnen bietet das Studierendenwerk 2500 Plätze an.

Das Studierendenwerk ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und als solche wirtschafte man nicht gewinnorientiert, so die Beschreibung des Studierendenwerks.