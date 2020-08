37 Autos in Bottrop zerkratzt - zigtausende Euro Schaden

Alle beschädigten Fahrzeuge standen auf der Aspelstraße in Bottrop-Welheim. Eine Zeugin berichtet, dass Kinder plötzlich wegrannten.

Insgesamt 37 Autos sind am Sonntag in Welheim zerkratzt worden. Das berichtet die Polizei. Die Schäden an den Fahrzeugen gehen in die Zigtausende, erklären die Polizeibeamten. Nach ersten Schätzungen mache der Gesamtschaden eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich aus, heißt des in dem Bericht der Polizei.

Alle demolierten Autos waren danach an der Aspelstraße in Welheim abgestellt. Zu den Beschädigungen sei es am Sonntag im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 21.10 Uhr gekommen. eine Zeugin berichtete der Polizei, dass mehrere Kinder die Fahrzeuge beschädigt haben sollen. Als die Kinder darauf angesprochen wurden, seien sie aber fortgelaufen.

Die Polizei setzt ihre Ermittlungsarbeit dazu fort. Die Beamten suchen auch weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/2361111 entgegen.