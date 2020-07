Bottrop: Zehn Verletzte bei Unfallserie auf der A 31

Bottrop. Bei einem Unfall auf der A 31 sind fünf Pkw und zwei Lkw zusammen gestoßen. Die Feuerwehr spricht von zehn Verletzten, ein Lkw ist umgestürzt.

Die Autobahn 31 ist derzeit nach einem schweren Unfall zwischen Gladbeck und Bottrop in Fahrtrichtung Bottrop gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei sind bei dem Unfall fünf Pkw und zwei Lastwagen zusammengestoßen.

Die #A31 ist aktuell zwischen #Gladbeck und #Bottrop in Richtung Oberhausen nach einem LKW-#Unfall gesperrt. Bitte denken Sie an die #Rettungsgasse und umfahren Sie den Bereich weiträumig! #polizei #polizeimünster — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) July 24, 2020

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern wohl noch bis in die Nacht, so die Schätzung der Autobahnpolizei. Foto: René Anhuth / ANC-News

Feuerwehrsprecher Christoph Riße berichtet auf Nachfrage von zehn Verletzten. Eine Person sei lebensbedrohlich, drei seien mittelschwer und sechs leicht verletzt worden. Man habe zusätzliche Rettungsmittel aus dem Kreis Recklinghausen angefordert, so Riße.

Nach seinen Angaben waren neben der Berufsfeuerwehr die Ortswehren Kirchhellen, Altstadt und Fuhlenbrock im Einsatz. Rettungsfahrzeuge kamen zudem aus Gladbeck, Dorsten und Oberhausen zur Hilfe.

Verkehr wird an der Anschlussstelle Gladbeck von der Autobahn abgeleitet

Die Unfallmeldung sei um 13.17 Uhr bei der Polizei eingegangen, sagt Polizeisprecher Andreas Bode. Derzeit laufen die Rettungsarbeiten, später Bergungs- und Aufräumarbeiten. Dafür ist die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das hat erhebliche Verkehrsbehinderungen in Kirchhellen und Gladbeck ausgelöst. Auch auf der A 2 gab es Staus. Bode rechnet damit, dass die Autobahn bis in die Nacht hinein gesperrt bleibt.

Zur Unfallursache sagte Bode, ein Lastwagen haben einen Pkw erfasst. Das habe einen Dominoeffekt ausgelöst. Die Sandladung eines Lkw habe ein Fahrzeug zur Hälfte verschüttet.

Die Polizei appelliert an die Autofahrer eine Rettungsgasse zu bilden und den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.